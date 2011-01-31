Комісію з ліквідації самозахоплень створено в Криму

Рада міністрів Криму на засіданні у понеділок затвердила склад комісії, яка до 1 березня повинна сформувати списки громадян - учасників самозахоплень, які претендують на землю в Сімферополі або Сімферопольському районі і які мають законне право на отримання ділянки, та визначити масив, де виділятимуться землі для будівництва житла.

«Перше і найголовніше завдання комісії - визначити до 1 березня земельний масив, який відповідає планам розвитку Сімферополя і Сімферопольського району і вимогам, які пред`являються до територій, що виділяються під житлову забудову», - сказав прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ.

Комісію, до складу якої ввійшли чиновники Радміну, мер Сімферополя, голови сімферопольської райдержадміністрації і райради, представники меджлісу кримських татар, очолив кримський віце-прем`єр Георгій ПСАРЬОВ.

ДЖАРТИ заявив, що проблему самовільних захоплень навколо Сімферополя потрібно вирішувати без силового протистояння.