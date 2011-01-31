Севастополь запровадив турзбір

Міська рада Севастополя запровадила туристичний збір у розмірі 1% вартості всього періоду проживання.

Начальник управління економіки міської держадміністрації Елемдар АХТЕМОВ, представляючи під час пленарного засідання міськради у понеділок проект рішення, повідомив, що основною метою його ухвалення є «регулювання процедури стягнення туристичного збору у межах відсоткової ставки, передбаченої Податковим кодексом України, і, відповідно, наповненням прибуткової частини бюджету».

Турзбір надходитиме до бюджетів районів Севастополя.

Стягнення збору здійснюватимуть податкові агенти.