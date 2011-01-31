Севастополь запровадив турзбір
21:13, 31 січня 2011Крым
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Стягнення здійснюватиме податкова
Міська рада Севастополя запровадила туристичний збір у розмірі 1% вартості всього періоду проживання.
Начальник управління економіки міської держадміністрації Елемдар АХТЕМОВ, представляючи під час пленарного засідання міськради у понеділок проект рішення, повідомив, що основною метою його ухвалення є «регулювання процедури стягнення туристичного збору у межах відсоткової ставки, передбаченої Податковим кодексом України, і, відповідно, наповненням прибуткової частини бюджету».
Турзбір надходитиме до бюджетів районів Севастополя.
Стягнення збору здійснюватимуть податкові агенти.
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