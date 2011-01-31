Партію діамантів і сапфірів вилучено в українця в Криму

Співробітники митниці і СБУ вилучили велику партію незадекларованих діамантів і сапфірів в українця, який прибув до аеропорту Сімферополя рейсом зі Стамбулу, повідомила прес-служба кримської митниці.

Попередня вартість коштовного каміння становить 383 тис. грн.

Громадянин України зазначив у митній декларації, що має при собі 3,6 тис. доларів і везе вставки з кубічного цирконію і 140 кг огранованих каменів із синтетичного матеріалу таїландського походження, загальною вартістю 25 тис. доларів. Чоловік надав інвойси (документ, що видається продавцем покупцеві й містить перелік товарів, їх кількість і ціну) на товари, що були в чотирьох сумках, проте увагу митників і співробітників СБУ привернув його рюкзак.

«Було виявлено 20 штук діамантів середнього розміру загальною масою 7,6 карата, діаманти малого розміру загальною масою 43,9 карата, сапфіри загальною масою 46,6 карата, а також документи: інвойс, вантажний експортний документ, інвойс-специфікація», - говориться в прес-релізі.

Загальна вартість затриманих товарів становить 661 тис. грн. Складено протокол про порушення митних правил. Ведеться дізнання.