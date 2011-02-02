Підписання мирової з Vanco залучить інвесторів в Україну - Клюєв

Підписання мирової угоди з компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) залучить інвесторів в Україну для роботи в газовидобувній сфері, заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції в середу.

За його словами, зокрема, це стосується розробки шельфу Чорного моря, видобутку сланцевого газу й метану в Україні.

КЛЮЄВ зазначив, що на сьогоднішній день такі компанії, як Chevron Corporation і Shell, вже висловили готовність працювати в цій сфері в Україні.

Також перший віце-прем`єр повідомив, що в процесі створення перебуває спільне підприємство «Чорноморський нафтогаз» із компанією «Лукойл».

«Усі ці компанії працюватимуть у рамках закону про розподіл продукції. Те, що ми відновили цей контракт із Vanco, - ми дали дуже позитивний сигнал усім інвесторам. Я думаю, що ми зможемо протягом п`яти років збільшити видобуток газу фактично вдвічі», - сказав КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що, згідно з умовами, запропонованим інвесторами, промисловий видобуток сланцевого газу може бути розпочато вже через 5 років.