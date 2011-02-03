Браконьєри наловили 350 кг севрюги, камбали, білуги і осетра

У Криму співробітники прикордонної служби вилучили в українських рибалок більш як 355 кг незаконно виловленої риби цінних порід - севрюги, камбали-калкана, білуги і осетра.

Улов було виявлено в ніч на 3 лютого при огляді рибопромислового судна в бухті Вузька, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби України.

У браконьєрів знайшли 54 севрюги, 27 камбал, 8 білуг і 7 осетрів.

«Складено протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали за цим фактом будуть передані в прокуратуру», - мовиться в прес-релізі.