У 40% випадків захворювань в онкології можна уникнути - академік

У 40% випадків захворювань в онкології можна уникнути, якщо проводити відповідну профілактику, заявив директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Кавецького НАНУ академік Василь ЧЕХУН в четвер в Києві.

4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком.

«Які б методи ми сьогодні не використали, але 50% бар`єр ефективності ні в жодній країні світу ще не вдається подолати. У той же час, якщо правильно організувати і проводити профілактику раку, то в 40% можна було уникнути виникнення цієї складної патології», - зазначив академік під час відеомоста Київ-Москва-Тбілісі-Єреван.

Він підкреслив, що вивільнені кошти пішли б на тих хворих, які хворіють онкологією з так званих, неминучих причинм.

За словами ЧЕХУНА, щороку в Україні, як і в інших країнах світу, спостерігається зростання показників захворюваності на онкологічні патології - від 0,5 до 1%.

У свою чергу завідувач відділом організації протиракової боротьби Національного інституту раку Андрій ГАЙСЕНКО заявив, що зниження захворюваності і смертності від раку безпосередньо залежать від первинної профілактики, котра має стати державною програмою. На його думку, канцеропротективний спосіб життя не виникає сам по собі, держава має взяти на себе лідируючу роль у цій сфері.

«Слід говорити про зниження дії чинників ризику онкологічних захворювань. Номер один у ряді чинників ризику, що відповідають за розвиток раку всіх видів, - 30% - це табакокуріння. Очевидно, що державні програми, спрямовані на обмеження табакокуріння, приведуть до зниження захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень у цілому», - зазначив ГАЙСЕНКО.

За його словами, на другому місці - нераціональне харчування і підвищена маса тіла, ожиріння, які розглядаються як значні чинники ризику розвитку багатьох ракових захворювань - колоректального раку, раку молочної залози та багатьох інших локалізацій.

«Досить значний відсоток локалізацій злоякісних пухлин дає зловживання алкоголем, а також дія канцеронегативних чинників навколишнього середовища, вірусних чинників», - зазначив ГАЙСЕНКО.