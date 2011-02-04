У Севастополі виявили 10 турецьких будівельників-нелегалів

Співробітники Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Севастополі спільно з працівниками прокуратури виявили 10 громадян Туреччини, які нелегально працювали на будівництві 16-поверхового житлового будинку, повідомив прес-центр ДПА Севастополя.

Іноземці прибули до України за туристичними візами наприкінці минулого року. Незабаром одна з кримських фірм направила їх на роботу в Севастополь як монтажників-будівельників, без оформлення трудових відносин і з виплатою заробітної плати готівкою в умовних одиницях «у конвертах».

Турецькі будівельники вважалися роботодавцями висококваліфікованими монтажниками, без яких неможливо звести багатоповерховий будинок, тому й зарплату вони отримували значно вищу, ніж інші робітники. Простим підсобникам із Криму і Херсонської області оплата здійснювалася у вітчизняній валюті з розрахунку 15 гривень за годину.

Інтернаціональна будівельна бригада проживала поблизу будівництва в одноповерховій будівлі в антисанітарних умовах.

Матеріали за даним фактом передані до територіального підрозділу міграційної служби і прокуратури для прийняття рішень щодо порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб будівельної фірми і депортації іноземних робітників за межі України.