Кабмін поки не помирився з Vanco

Кабмін відклав затвердження мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd, повідомив журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир Макуха.

За його словами, питання було знято з розгляду на засіданні уряду в середу.

За словами міністра фінансів Федора Ярошенка, на даний час сторони продовжують погоджувати позиції щодо мирової угоди.

Як відомо, 19 жовтня 2007 року між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано угоду про розподіл продукції по Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і зобов`язання по УРП Vanco Prykerchenska (Віргінські острови).

Це стало основною причиною розриву з боку Кабміну угоди і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

Vanco International є 100%-ою дочірньою компанією Vanco Energy Company (США).

Vanco Energy володіє тільки 25% Vanco Prykerchenska, іншими власниками виступають: корпорація ДТЕК (Донецьк), інвестиційна компанія Integrum Technologies Ltd (Австрія), а також компанія Shadowlight Investments Ltd російського бізнесмена Євгена Новицького на паритетних засадах, повідомляє "Українська правда" із посиланням на "Українські Новини".