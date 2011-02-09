З України до Ізраїлю - без віз

З 9 лютого набуває чинності підписана 21 липня 2010 року угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем.

Відтепер громадяни України й Ізраїлю зможуть відвідувати країни без віз на період, що не перевищує 90 днів, протягом 180 днів.

Ізраїльська влада розраховує, що такий крок збільшить у 2011 році кількість українських туристів на 40% - до 140 тисяч осіб - і принесе в економіку близько 100 млн. доларів.

У Києві також вітають відміну візового режиму і теж сподіваються на збільшення потоку туристів і інвестицій.