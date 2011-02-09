Спікер Криму вимагає посилити вимоги до вручення нагород

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ вимагає посилити критерії, що пред`являються до людей, які претендують на отримання нагород автономної республіки, і вимоги до підготовки і проходження в інстанціях нагородних документів, повідомила його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

На думку КОНСТАНТИНОВА, важливо підняти статус і значущість кримських нагород на вищий рівень, щоб не перетворити їх на щось ”буденне”.

”У нагородній сфері потрібно навести лад. Будь-яка нагорода, а вже тим паче почесна від Автономної республіки Крим, має бути по-справжньому заслуженою. Професійне свято, стаж роботи чи ювілей - ще не є трудовою або видатною заслугою. Мають бути якісь особові досягнення або неординарні професійні якості, які можна було б гідно оцінити на рівні кримської автономії. Ми як орган представницької влади несемо за це моральну відповідальність”, - сказав він на нараді членів президії парламенту автономії.

Нагородна система ВР Криму створена в 1999 році відповідно до Конституції автономії.

Відзнаками регіону є звання ”Почесний кримчанин”; відзнаки ”За відвагу на пожежі” та ”За вірність обов’язку”; почесні звання; премії; галузеві премії, почесна грамота президії ВР Криму; подяка кримського спікера.