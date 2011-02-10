МНС попереждає Крим про шквали

Кримське управління МНС оголосило на четвер штормове попередження в регіоні через можливе посилення вітру, внаслідок чого підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач у населених пунктах, повідомила прес-служба відомства.

Очікується північно-західний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями пориви - до 30 метрів за секунду.

У Севастополі, нагадаємо, також оголосили штормове попередження на 10 лютого. МНС радило водіям відмовитися від дальніх поїздок, а також не залишати автівки під деревами і рекламними конструкціями.