МНС попереждає Крим про шквали
10:00, 10 лютого 2011Крым
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Оголошено "штормове"
Кримське управління МНС оголосило на четвер штормове попередження в регіоні через можливе посилення вітру, внаслідок чого підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач у населених пунктах, повідомила прес-служба відомства.
Очікується північно-західний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями пориви - до 30 метрів за секунду.
У Севастополі, нагадаємо, також оголосили штормове попередження на 10 лютого. МНС радило водіям відмовитися від дальніх поїздок, а також не залишати автівки під деревами і рекламними конструкціями.
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