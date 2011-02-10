Голова офіса ЄС в Україні вітає діалог кримської влади й меджлісу

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вітає діалог влади Криму й меджлісу кримських татар. Про це дипломат заявив на зустрічі з лідером межлісу Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ, повідомила прес-служба меджлісу.

ДЖЕМІЛЄВ висловив надію, що зроблені Меджлісом і головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ перші кроки у вирішенні проблем, що накопичилися, перш за все, в земельній сфері, «дадуть позитивні для людей результати» і, таким чином, «посприяють поверненню довіри між владою й людьми».

«Ми й надалі налаштовані на постійний діалог, у тому числі й з тих питань, по яких поки не вдається знайти взаємоприйнятний формат їх вирішення», - підкреслив голова Меджлісу.

«ТЕЙШЕЙРА зазначив, що він та інші співробітники Представництва ЄС в Україні із задоволенням стежили за останніми повідомленнями з Криму, що свідчать про встановлення діалогу між кримською владою й Меджлісом», - йдеться в прес-релізі.

У ході зустрічі дипломат також повідомив, що незабаром в Україні реалізовуватиметься спецпроект, спрямований на дослідження культурних об`єктів Криму. Його виконуватимуть незалежні експерти у взаємодії з державними органами охорони пам`яток культури та історії. «Мета проекту полягає у виявленні культурно-історичного потенціалу Криму й виробленні рекомендацій із відновлення, збереження і використання пам`яток», - повідомили в прес-службі Меджлісу.

Учасники зустрічі відзначили важливість обстеження в рамках цього проекту всіх пам`яток історії та культури кримських татар, багато з яких перебувають у жалюгідному стані.

ДЖАРТИ в січні звернувся з відкритим листом до ДЖЕМІЛЄВА, в якому просив його переконати татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки самозахоплення, вважає прем`єр Криму, заважають соціально-економічному розвитку регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної згоди.

Рада міністрів Криму 31 січня створила комісію, яка до 1 березня повинна сформувати списки громадян - учасників самозахоплень, які претендують на землю в Сімферополі або Сімферопольському районі і мають законне право на отримання ділянки, й визначити масиви під житлову забудову.

На початку лютого кримський прем`єр і лідер Меджлісу обговорили питання облаштування татар і проблему захоплення земель на півострові.

Комісія Радміну Криму 7 лютого визначила ділянки під будинки репатріантів у Сімферополі й Сімферопольському районі та запропонувала винести на найближчі сесії місцевих рад - до 15 лютого - перші рішення про виділення масивів під будівництво житла.

За оцінкою Республіканського комітету із земельних ресурсів, загальна площа самовільно зайнятої землі в Криму становить більше 3 тисяч га. Найбільше землі захоплено навколо Сімферополя.