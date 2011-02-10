Крим закликає шефа МВС не скорочувати міліціонерів на курортах

Депутати Верховної ради Криму мають намір звернутися до міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА з проханням не скорочувати кількість міліціонерів у курортних регіонах півострова, повідомив прес-центр кримського парламенту.

«Діяльність міліції на кримських курортах неможливо прирівнювати до роботи в інших регіонах країни через значно більше навантаження на працівників правопорядку», - вважають члени Постійної комісії ВР Криму із нормотворчої діяльності й правових питань.

Вони запропонували підготувати й направити звернення голові МВС із проханням врахувати особливості курортних регіонів півострова.

Члени комісії також вважають, що в забезпеченні громадського порядку й профілактиці правопорушень може допомогти муніципальна міліція. Її могли б створити Сімферополь і курортні міста Криму.

МОГИЛЬОВ у вересні 2010 року заявив про намір скоротити особовий склад міліції з 300 до 200 тисяч осіб протягом 3-5 років, вважаючи, що за рахунок цього можна буде збільшити зарплату працівникам, які залишилися, і таким чином підвищити їхню професійну мотивацію.