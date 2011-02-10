Екс-спікера Криму лишили за гратами

Апеляційний суд Криму в четвер відхилив прохання адвоката обвинуваченого в незаконних операціях із майже 5 тис. гектарів землі екс-спікера кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА про зміну його підзахисному запобіжного заходу та залишив в силі рішення Центрального райсуду Сімферополя, який 27 січня постановив заарештувати політика на два місяці, повідомив представник прокуратури.

Інстанція погодилася з доводами прокуратури про те, що обвинувачений може заважати встановленню істини в його кримінальній справі й переховуватися від слідства. За даними правоохоронців, у екс-спікера Криму є нерухомість за кордоном і дипломатичний паспорт.

Прокуратура Криму 21 січня порушила проти ГРИЦЕНКА справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень». Він підозрюється в причетності до незаконної передачі комерційним структурам землі військового радгоспу «Азовський» за часів його роботи головою Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки), що завдало державі 23 млн. грн. збитків. Міліція затримала ГРИЦЕНКА 24 січня в Сімферополі, через три дні суд ухвалив рішення заарештувати його.

Прокуратура 28 січня порушила ще одну справу проти ГРИЦЕНКА за тією ж статтею Кримінального кодексу. Він підозрюється в передачі в оренду санаторію «Росія» в Ялті за заниженою орендною ставкою без винесення питання на розгляд кримського парламенту, це завдало державі 200 тис. грн. збитків.

ГРИЦЕНКО обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.