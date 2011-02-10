Український браконьєрський катер із 200 кг піленгаса затримали в Керчі

Складено адмінпротоколи

Прикордонники затримали біля Керчі катер із чотирма українцями, на борту якого було 210 кг незаконно виловленого піленгаса, повідомила в четвер прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України. До місця затримання браконьєрів прибули співробітники органів рибоохорони. Катер типу «Тунець» і улов вилучено й передано на відповідальне зберігання. Складено протоколи за фактом порушення прикордонного режиму й правил рибальства. Матеріали справи передано до міліції.

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