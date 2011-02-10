Проти головного архітектора Ялти порушили ще одну "земельну" справу

Прокуратура порушила проти головного архітектора Ялти другу кримінально справу - цього разу урядовець підозрюється у незаконному відчуженні земельної ділянки на південному березі Криму, яка належить санаторію підприємства «Укрпрофздравниця» і оцінюється лише у 130 тис. грн.

Справу порушено 9 лютого за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «посадова підробка», повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо головного архітектора Ялти, колишнього начальника Ялтинського міського управління земельних ресурсів, а також посадовців Кореїзської селищної ради за фактом незаконного відчуження земельної ділянки… Посадовці, зловживаючи службовим становищем, здійснили посадову підробку і надали приватній особі у власність ділянку під житлову забудову, незаконно позбавивши санаторій права користування землею оздоровчого призначення», - зазначається у повідомленні.

Триває слідство.

Прокуратура Криму 1 лютого порушила справу проти головного архітектора Ялти за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «посадова фальсифікація» за підозрою у незаконному виділенні земельних ділянок у власність громадян на території Ялтинського гірничо-лісового заповідника. Завданий державі збиток оцінюється в 1,1 млн. грн. 3 лютого урядовця було затримано згідно з ухвалою наглядового відомства.