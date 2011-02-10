У Криму засідатиме українсько-ізраїльська міжурядова комісія

Чергове засідання українсько-ізраїльської міжурядової комісії з економічного співробітництва відбудеться в червні у Криму, повідомив співголова комісії - міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНИКОВ в четвер на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, розглядатимуться нові економічні аспекти співпраці між регіонами двох країн у зв`язку з відміною Ізраїлем віз для громадян України.

”Економічний сплеск буде величезним”, - вважає міністр.

Попереднє засідання проходило торік в Ізраїлі.

”Ми обговорювали такі теми, як: медицина, високі технології, виробництво з акцентом на воду і питання безпеки при обслуговуванні масових заходів у контексті Євро-2012”, - сказав МІСЕЖНИКОВ.