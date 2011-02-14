Міністр кримського уряду визнана обраною до Ради
Нетецька балотувалася від ПР
Центральна виборча комісія в понеділок визнала Олену НЕТЕЦЬКУ, яка зараз обіймає посаду міністра Ради міністрів Криму, обраною депутатом Верховної Ради України за списком Партії регіонів (номер 226 в списку ПР).
ЦВК визнала 38-річну НЕТЕЦЬКУ обраною нардепом, але не розглядала питання про її реєстрацію.
Центрвиборчком 14 лютого зареєстрував шість нардепів за списком Партії регіонів і одного депутата за списком "Блоку Юлії Тимошенко".
Тим часом, Рада міністрів Криму в понеділок повідомила про намірліквідовувати посаду міністра Радміну, замість неї апарат кримського уряду очолюватиме керуючий справами.
НЕТЕЦЬКА була депутатом парламенту 5-го скликання, в 2006-2007 роках. Міністром Радміну вона працює з березня 2010 року.
Рада на початку лютого достроково припинила повноваження дев`яти нардепів-сумісників.