Автівка наїхала на працівників ДАІ і "Беркута" в Севастополі

Легковий автомобіль наїхав на працівника ДАІ і бійця загону «Беркут», які допомагали потерпілим післа дорожньої аварії в понеділок ввечері в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління ДАІ.

Наряд ДПС рухався на службовому автомобілі на місце дорожньо-транспортної пригоди в районі автотраси Ялта - Севастополь. Проїжджаючи через протизсувну галерею, працівники ДАІ помітили перекинутий автомобіль УАЗ, з якого намагалися вибратися водій і пасажири. Один з інспекторів позначив місце ДТП, другий працівник ДАІ і працівник спецпідрозділу «Беркут» почали надавати допомогу постраждалим.

У цей час водій автомобіля «ВАЗ», який рухався з боку Ялти, на лівому закругленні дороги не справився з керуванням - автівка виїхала на смугу зустрічного руху і скоїла наїзд на працівників ДАІ і «Беркута». Інспектор ДПС і міліціонер з травмами були доставлені в лікарню.

За фактом аварії ведеться слідство.