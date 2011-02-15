Україна не збирається здавати Росії Азов і Керченську протоку

17:19, 15 лютого 2011
Крым
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МЗС називає чутками інформацію ЗМІ

Міністерство закордонних справ називає чутками інформацію, яка з’явилася у ЗМІ, про те, що Україна пішла на поступки у переговорах з Росією щодо делімітації Азовського моря і Керченської протоки.

«Я можу тільки сказати, що чутки залишаються чутками. Переговори з Російською Федерацією щодо делімітації залишаються в полі нашої уваги, вони відбуваються на різних рівнях, з різним рівнем публічності. Деякі питання виносяться на обговорення, деякі вирішуються в робочому порядку. Ми коментуємо лише факти, а не чутки», - сказав речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ на брифінгу.

Він повідомив, що на початку березня в Києві відбудеться 36-й раунд переговорів офіційних делегацій України і Росії щодо делімітації Чорного та Азовського морів та Керченської протоки.

ДИКУСАРОВ запевнив, що українська делегація працює над тим, щоб відстоювати свої національні інтереси.

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