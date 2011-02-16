Джарти втратив мандат

Верховна рада Криму достроково припинила депутатські повноваження голови кримського парламенту Василя ДЖАРТИ на його прохання.

За таке рішення проголосували 79 з 80 присутніх на сесії в середу депутатів. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

ДЖАРТИ, який є лідером кримської організації Партії регіонів, очолював список ПР на виборах парламенту автономії 31 жовтня 2010 року і тоді отримав мандат. У листопаді минулого року ВР Криму переобрала ДЖАРТИ головою Радміну, який він очолював з березня.

Після цього прем`єр автономії повідомив, що написав заяву про складання депутатських повноважень.

Його місце в парламенті займе ректор Національної академії природоохоронного і курортного будівництва (Сімферополь) Сергій ФЕДОРКІН, повідомив журналістів кримський спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ.