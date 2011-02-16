500-кілограмову бомбу часів війни знищили в Севастополі

Співробітники МНС в середу знищили в Севастополі 500-кілограмову німецьку авіабомбу часів Другої світової війни, виявлену наприкінці січня місцевим жителем в райні мису Товстий, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Бомба, детонатор якої був пошкоджений, лежала в землі на глибині 1,5 метри і не детонувала через м`який ґрунт.

Поблизу знаходилися житлові будинки і дачний кооператив. Розліт осколків при вибуху міг сягнути 2,5 кілометра. Місцевих жителів довелося евакуювати. Співробітники МВС оточили територію.

Німецький боєприпас знешкоджували протягом трьох годин. Сапери завантажили снаряд на човен і транспортували його в акваторію Севастопольської бухти за допомогою понтонів. Боєприпас висадили в повітря за відстані однієї милі від берега, на глибині 10 метрів.

За останні п`ять років в Севастополі було знайдено і знищено близько 20 таких авіабомб.