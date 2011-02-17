Росія хоче корпорацію з управління Керченською протокою

Росія прагне до створення спільної корпорації з управління Керченською протокою, заявив в четвер на прес-конференції в Москві офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ.

«Ми прагнемо до спільного з Україною управління судноплавством у Керченській протоці і його взаємовигідного економічного використання шляхом створення спільної корпорації», - сказав ЛУКАШЕВИЧ.

За його словами, Росія хотіла б досягти з Україною домовленостей щодо Керченської протоки, які б гарантували і забезпечували на практиці безперешкодне проходження суден і кораблів РФ, України, а також суден третіх держав відповідно до договору від 24 грудня 2003 року. Він зазначив, що переговори про розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки, регулярно проводяться. Зокрема, 20-21 грудня 2010 року в Москві пройшов 31-й раунд переговорів, а наступний намічено на 2-3 березня в Києві.

ЛУКАШЕВИЧ підкреслив, що готується двостороння угода про співпрацю у сфері судноплавства, рибальства, а також захисту навколишнього середовища.

«Що стосується нашої позиції, то вона грунтується на відомому договорі між РФ і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки від 24 грудня 2003 року і виходить із визнання Азовського моря та Керченської протоки історично внутрішніми водами Росії та України», - сказав ЛУКАШЕВИЧ.

Він зазначив, що Росія готова розмежувати Азовське море, і зараз ведуться переговори з Україною щодо проходження лінії розмежування.

ЛУКАШЕВИЧ також повідомив, що реально завершити переговори з цього питання в 2011 році.

«Це реально, якщо обидві сторони проявлятимуть достатньо політичної волі, прагматизму при виробленні компромісних рішень», - підкреслив представник МЗС.