ВМС і ЧФ планують "Фарватер миру"

У Севастополі у навчальному центрі Чорноморського флоту Російської Федерації проходить головна конференція з планування українсько-російського навчання «Фарватер миру-2011», темою якого є проведення міжнародної миротворчої операції в кризовому районі.

Робочі групи сторін очолюють в.о. заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки капітан 1-го рангу Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ і начальник управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації капітан 1-го рангу Олександр ЧЕСНОКОВ, повідомив прес-центр командування ВМС України.

Військові моряки мають на меті розробити й узгодити порядок проведення навчання, активна фаза якого намічена на другу половину травня, визначити склад апарату керівництва, склад сил (військ), що залучатимуться до навчання, вирішити низку організаційно-технічних питань.

ЧЕСНОКОВ повідомив, що під час навчання планується виконати спільну ракетну стрільбу по морській цілі, і це, за його словами, є головною відмінністю від попередніх подібних навчань.

Як планується, згідно з принципом ротації, цього року керівником навчання буде представник командування ЧФ Росії, першим заступником керівника навчань – представник Командування ВМС України.

Спільні українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися у 1997, 1999, 2001, 2003 і 2010 роках. Торік навчання було командно-штабним, без фактичного залучення сил і військ. У 2010 році міністри оборони України і Росії прийняли рішення проводити «Фарватер миру» щороку.