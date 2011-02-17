Крим ініціює створення Лівадійського заповідника

Республіканський комітет з охорони культурної спадщини спільно з Адміністрацією парків загальнодержавного значення пропонує створити «Лівадійський історико-архітектурний заповідник», до якого увійдуть території Лівадійського палацу-музею і парку-пам`ятника садово-паркового мистецтва «Лівадійський», повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Площа території заповідника становитиме близько 37 гектарів», - йдеться в повідомленні.

Кримський віце-прем`єр Катерина ЮРЧЕНКО доручила Міністерству культури автономії спільно з Рескомітетом з охорони культурної спадщини підготувати проект постанови Кабінету міністрів України, в якому буде розроблено план заходів, присвячених святкуванню 100-річчя Лівадійського палацу.

«До цього плану необхідно включити заходи, зокрема, приєднання комплексу споруд Лівадійського палацу і парку-пам`ятника «Лівадійський», оскільки це питання вирішується на рівні уряду України. Також необхідно включити питання виділення державних коштів на реставраційні роботи палацу», - сказала ЮРЧЕНКО.

Лівадійський палац (Велика Ялта) - колишня літня резиденція російського царя Миколи II. Всесвітньої популярності палац набув після проведення там у 1945 році Ялтинської (Кримської) конференції керівників країн антигітлерівської коаліції - СРСР, США і Великої Британії. На зустрічі були закладені основи світоустрою, що визначили міжнародну політику післявоєнних років.