Ялта оцінює в $100 тисяч збиток від урагану
16:15, 19 лютого 2011Крым
0 0
Пориви досягали 30 метрів за секунду
Ялті, за попередніми підрахунками, потрібно більш як 800 тис. грн. на ліквідацію наслідків урагану, що обрушився на місто вночі 13 лютого, повідомила прес-служба мерії.
Вітер, пориви якого досягали 30 метрів за секунду, пошкодив 44 крівлі будинків, 4 - повністю зруйнував.
”Ситуація визнана ситуацією надзвичайного характеру місцевого масштабу, тому на ліквідацію наслідків урагану використовуватимуться кошти місцевого бюджету”, - йдеться в прес-релізі.
Мер Ялти Олексій БОЯРЧУК сподівається, що місто за два тижні впорається з наслідками урагану.
”Покрівельні роботи почнуться відразу, як дозволить погода”, - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter