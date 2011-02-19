ЄС вітає рішення Сімферополя дати мусульманам землю під мечеть

Представництво Європейського союзу в Україні вітає рішення Сімферопольської міської ради виділити кримським мусульманам землю під будівництво їх головного храму - соборній мечеті, повідомила прес-служба відомства.

«Це важливе рішення міської ради, яке було також ініційовано й схвалено владою Автономної Республіки Крим, відкриває шлях для мирного вирішення міжетнічних і земельних питань у Криму. Процес знаходження шляху до взаєморозуміння, а також компромісного вирішення питань, які довгий час залишалися невирішеними, необхідно вітати й підтримувати», - вважає Представництво Євросоюзу.

Водночас євродипломати заявляють, що це лише початок процесу, який має залучити всі зацікавлені сторони півострова.

Представництво ЄС підкреслює: питання, пов`язані з репатріацією кримських татар, також «повинні бути розглянуті й вирішені в дусі основних європейських цінностей» і відповідно до міжнародних зобов`язань України.

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) спочатку планувало побудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгирка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть по вулиці Ялтинській, 22 у районі об`їзної траси.

Сімферопольська міськрада в 2004 році узгодила з ДУМК місцерозташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення землі в оренду. Проте пізніше відмовила у землевідведенні.

Депутати в 2008 році рекомендували управлінню мусульман будувати мечеть на ділянці в 2,7 га по вулиці Луговій, 6 і надали статус лісопаркової зони земельній ділянці по вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її знаходженням в лісопарковій зоні.

Вищий госпсуд України в січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на ділянці по вулиці Ялтинській.

Міськрада Сімферополя на сесії 15 лютого, де був присутній прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ, дозволила ДУМК розробляти проект землеустрою з відведення під мечеть ділянки в 2,7 га на Ялтинській.