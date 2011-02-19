У Севастополі розраховують збудувати теплонасосну станцію

Влада Севастополя розраховує, що найближчим часом у бухті Камишова буде збудована енергокомплекс на базі теплонасосу і конгенераційної установки, що дозволить повністю розв`язати проблему гарячого водопостачання більш як 100 тисяч севастопольців.

«Це буде той комплекс, який зможе забезпечувати гарячою водою і опалювати будинки більш як 108 тисяч жителів району, які раніше одержували тепло від котельної Камишової бухти», - заявив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

За його словами, «враховуючи те, що Японія взаємодіє з Україною в Кіотському протоколі, і купує квоти на викид вуглекислих газів, у Севастополя є реальний шанс реалізувати цей проект».

«Зараз розробляється техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту створення найбільшого в Європі енергетичного комплексу на базі теплонаносних установок і когенераційних установок з використанням теплових потужностей існуючої котельної в Камишовій бухті, а також схема фінансування даного проекту, за рахунок «зелених» інвестицій, тобто коштів, які перерахувала Японія Україні», - сказав САРАТОВ.

За його словами, наступним етапом буде «розробка проектної документації, закупівля устаткування, монтаж, пуск, наладка». Причому, додав він, «це все має бути здійснено до 1 січня 2013 року, оскільки закінчуються терміни дії Кіотського протоколу». «Першого травня ми повинні мати готове техніко-економічне обгрунтування з державною експертизою, так, щоб на його підставі відкрити бюджетне фінансування подальших робіт», - сказав САРАТОВ.

Він також повідомив, що «розробкою проекту можуть займатися як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці. На сьогодні є попередня домовленість про те, що частину проектної документації може зробити одна з японських компаній».

За його даними, «будівництво такої теплонасосної станції дозволить не тільки кардинально поліпшити тепло забезпечення більш як 100 тисяч севастопольців Гагарінського району, але й заощадити близько 15 відсотків газу, що подається в місто». Він додав, що у разі позитивного вирішення питання про фінансування, така теплонасосна станція після створення проекту може бути збудована вже через півроку, і окупиться впродовж трьох років.