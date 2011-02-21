Севастополь обіцяє 200 квартир для українських військових у 2011

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ заявляє, що цього року на будівництво в Севастополі житла для українських військовослужбовців буде виділено близько 100 млн. грн., на які буде споруджено не менш як 200 квартир.

«Скандалю в Києві, кажу: що ж таке діється, що так мало будується житла для військовослужбовців у Севастополі? Ну є у мене, такі усні підтвердження, і сподіваюся, все це буде підписано в постановах Кабінету Міністрів України, що ми цього року для українських військовослужбовців, українських ВМС одержимо не менш як 100 млн. грн., тобто це 200 квартир», - сказав він в ефірі севастопольського телеканалу «Бриз».

«У нас на черзі сьогодні стоїть близько 2 тисяч 700 сімей. І сьогодні ось ці проблеми, які називаються «Сім`ї військовослужбовців українського флоту», - одна з першочергових проблем, які у мене існують. І ми доволі серйозно нею займаємося», - заявив САРАТОВ.

Він стверджує, що говорив про це в Міністерстві оборони України.

«Ми прагнутимемо збільшити максимально будівництво квартир для військовослужбовців у Севастополі, це моя проблема. І ми її розв’язуватимемо», - додав САРАТОВ.

За його словами, командувач ВМС підтримує позицію міськадміністрації в цьому питанні.

Він також заявив: «Ми землю для військовослужбовців знайдемо, не сумнівайтеся».