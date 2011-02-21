У Криму даішників вже б'ють ногами

Міліція затримала в понеділок вранці в Сімферополі двох підозрюваних в нападі на двох співробітників ДАІ в селищі Гвардійське в ніч на 20 лютого, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Лейтенант і сержант міліції були побиті під час перевірки інформації про гонки. Даішники попросили водія автомобіля ВАЗ-2106 пред`явити документи, але той, відмовившись вийти з машини, поводився агресивно і провокував конфлікт. До машини підійшли троє чоловіків. Вони повалили старшого наряду на землю і почали бити. Водій ВАЗ накинувся на іншого інспектора. Нападники розбили рацію, пошкодили автівку ДАІ та зникли. Міліціонери госпіталізовані з травмами голови.

Затримані жителі Сімферопольського району - 26-річний водій автомобіля ВАЗ і 24-річний чоловік, раніше судимий за статтею "хуліганські дії, непокора законним вимогам співробітника міліції".

Заступник начальника Гвардійського селищного відділу міліції Ельвіс ІСЛЯМОВ доставив підозрюваних у прокуратуру Сімферопольського району, яка 20 лютого порушила кримінальну справу за фактом побиття співробітників ДАІ.