Шеф МВС заборонив ДАІ збирати з водіїв данину для начальства

Голова МВС Анатолій Могильов каже, що з практикою «планових» хабарів з водіїв ведеться жорстка боротьба, пише газета «Сегодня».

Ще одна проблема - «план» по хабарах ДАІ. Як розповідають працівники автоінспекції, гроші беруть з водіїв, а потім по ланцюжку передають на самий верх. Тобто, кожен інспектор зобов`язаний зібрати за день певну кількість хабарів з водіїв і частину грошей здати своєму начальству, а ті, в свою чергу, готують данину для ДАІ області, і так аж до Києва.

Голова МВС Анатолій Могильов каже: з цією практикою нині ведеться жорстка боротьба.

Недавно саме за це було звільнено сімох співробітників ДАІ, зокрема з високих керівних посад. Так, своїх місць позбулися начальники управлінь ДАІ у Вінницькій і в Хмельницькій областях, заступники начальників управлінь ДАІ в Херсонській і Київській областях. Як «Сегодня» пояснили джерела в МВС, причина звільнення - участь цих начальників у корупційних схемах, коли начальство примушує даїшників брати хабарі.

Утім, офіцери ДАІ, з якими вдалося поспілкуватися «Сегодня», в один голос запевняли, що саме в їх підрозділах таких завдань інспекторам ніхто не ставить.