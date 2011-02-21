Мера кримського селища "взяли" на хабарі

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно мера селища Орджонікідзе (Феодосія), його заступника і помічника, підозрюваних в отриманні хабара, повідомила її прес-служба.

"(Вони) вимагали у громадянина за продовження договору оренди нежилих приміщень 100 тисяч гривень хабара, з яких одержали 50 тисяч", - йдеться в прес-релізі.

Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю МВС затримали мера, його заступника і помічника 20 лютого при отриманні частини хабара - 35 тисяч гривень.

Справу порушено за статтею "отримання хабара". Якщо провина посадовців буде доведена, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади до 3 років.

Ведеться слідство.