Севастополь залучатиме козаків до охорони порядку

У Севастополі до охорони громадського порядку залучатимуть громадські формування і козацькі організації, повідомив відділ у справах преси та інформації міської держадміністрації.

Таке рішення було прийняте на нараді з питання охорони громадського порядку за участю представників адміністрації, керівництва міського УМВС, громадських організацій, козацьких організацій Севастополя.

Заступник начальника УМВС Олександр НОВІКОВ зазначив, що Севастополь може використовувати позитивний досвід роботи в цьому напрямку київської міліції. На його думку, спільне патрулювання сприяє поліпшенню оперативного становища, профілактики злочинів у громадських місцях. Він додав, що станом на 1 лютого в Севастополі зареєстровано 24 громадські формування з охорони громадського порядку. У 2010 році за участю членів громадських формувань у місті розкрито 171 злочин.

За підсумками наради структурним підрозділам МВС в Севастополі і МДА наказано розробити графіки залучення до спільного патрулювання працівників міліції і членів громадських формувань; закріпити громадські формування і козацькі організації за громадськими пунктами охорони правопорядку в районах міста тощо.