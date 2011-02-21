Епідемії грипу в Україні в 2011 не буде

В Україні цього року епідемії грипу не буде, заявив міністр охорони здоров’я Ілля ЄМЕЦЬ в понеділок на прес-конференції у Дніпропетровську.

"Гадаю, цього року епідемії грипу в Україні не буде. Епідемії грипу мають циклічність. В минулому році була серйозна епідемія грипу. В цьому році її немає. Є поодинокі випадки смерті по країні від грипу", - сказав він.

"Я особисто хочу сказати про іншу сторону епідемії - фармацевтичну істерію, наприклад, з препаратом “Таміфлю” і таке інше. Треба згадати профілактику, те, як наші батьки справлялися з епідеміями прекрасними народними засобами. Тоді не було широкого застосування хімічних препаратів, які мають свої негативні наслідки", - зазначив міністр.