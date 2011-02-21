Тролейбуси з кондиціонерами і GPS ходитимуть по гірському Криму

16 нових тролейбусів «Богдан Т-70115» вийшли у понеділок на гірську трасу Криму, ще 14 поступлять в регіон найближчим часом, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

За даними уряду Криму, в тролейбусних двигунах «застосована система рекуперації енергії, що дозволяє досягати 30% економії електроенергії».

У салонах тролейбусів - по 42 сидячих місця, машини обладнані кондиціонерами і напівм`якими сидіннями.

Крім того, в тролейбусах встановлена інформаційна система GPS, що відображає на двох моніторах інформацію для пасажирів, зокрема, про маршрут руху і зупинки.

Також повідомляється, що на 45,6 млн грн, виділені Радміном, проведено капітальний ремонт чотирьох підстанцій і 16,4 км контактної мережі гірської ділянки тролейбусної траси Сімферополь-Алушта, замінені 145 опор.

Крим у 2010 році купив 61 тролейбус для міста і траси у «Автоскладального заводу №1» компанії «Богдан Моторс» за гроші зі стабілізаційного фонду держбюджету України. Сімферополем уже курсує 31 новий міський тролейбус.

Республіканське підприємство «Кримтролейбус», що перевозить пасажирів Сімферополем і трасою «Сімферополь-Алушта-Ялта», розраховує, що кримська влада купить для нього у 2011 році 70 тролейбусів, із них 40 - для міста і 30 - для траси.

Тролейбусному підприємству Криму більше 50 років.