Групу торговців зброєю викрито в Севастополі
19:24, 21 лютого 2011Крым
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Вилучили гранатомет, автомати...
Співробітники МВС викрили в Севатополі звлочинну групу, яка торгувала зброєю і боєприпасами, повідомила прес-служба прокуратури міста.
За її інформацією, у затриманих вилучено гранатомет, автомати «Калашников», пістолети і патрони.
Прокуратурою Севастополя здійснюється нагляд за розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом затримання групи осіб, які збували вогнепальну зброю та боєприпаси.
У справі проводиться досудове слідство.
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