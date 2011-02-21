Групу торговців зброєю викрито в Севастополі

Співробітники МВС викрили в Севатополі звлочинну групу, яка торгувала зброєю і боєприпасами, повідомила прес-служба прокуратури міста.

За її інформацією, у затриманих вилучено гранатомет, автомати «Калашников», пістолети і патрони.

Прокуратурою Севастополя здійснюється нагляд за розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом затримання групи осіб, які збували вогнепальну зброю та боєприпаси.

У справі проводиться досудове слідство.