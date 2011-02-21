Білорусь пустить пасажирський потяг до Сімферополя

Білоруська залізниця має намір наприкінці травня запустити новий потяг за маршрутом "Гродно - Київ - Сімферополь", повідомляє її прес-центр.

Планується, що в літній період потяг курсуватиме до Сімферополя, а в зимовий - до Києва.

Пасажирське залізничне сполучення в даний час пов`язує Білорусь з Амстердамом, Берліном, Кьольном, Варшавою, Прагою, Базелем, Варной, Бухарестом, Софією, Віднем, а також зі столицями і адміністративними центрами Росії, України, Литви, Казахстану.