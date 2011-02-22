25 тисяч керчан сиділи без тепла
10:46, 22 лютого 2011Крым
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Аварію ліквідовано
Тепловики ліквідували аварію в Керчі, через яку без тепла ввечері 21 лютого залишився 201 будинок, де проживають близько 25 тисяч осіб, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про відключення східної газової котельної через розрив засувки на теплотрасі надійшла о 19.15.
Роботи із запуску котельної завершилися 22 лютого о 4.30.
У Керчі проживають близько 150 тисяч осіб.
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