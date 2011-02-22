25 тисяч керчан сиділи без тепла

Тепловики ліквідували аварію в Керчі, через яку без тепла ввечері 21 лютого залишився 201 будинок, де проживають близько 25 тисяч осіб, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про відключення східної газової котельної через розрив засувки на теплотрасі надійшла о 19.15.

Роботи із запуску котельної завершилися 22 лютого о 4.30.

У Керчі проживають близько 150 тисяч осіб.