Банду міліціонерів зловили в Криму

Кримські співробітники Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ у вівторок затримали 6 учасників організованої злочинної групи, 5 з яких є співробітниками міліції, повідомила прес-служба управління МВС в Криму.

"В 2010 році учасники ОЗГ із метою особистого збагачення зробили ряд протиправних дій на території Криму ", - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за статтею "зловживання владою або службовим становищем". Санкція частини 3 статті 364 КК - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці поки не повідомляють подробиці справи.

Ведеться слідство.