Янукович доручив СБУ розібратися з викидами стічних вод у Чорне море

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Службі безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ провести роботу з перевірки ситуації із викидами стічних вод у Чорне море та великі річки, повідомила прес-служба глави держави.

“Необхідно провести перевірку і дати об’єктивну довідку”, -сказав ЯНУКОВИЧ на засіданні комітету з економічних реформ у вівторок.

Президент доручив голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ очолити цю роботу.

“Підготуйте розпорядження - і треба відпрацювати це питання негайно. Також визначіться з термінами”, - сказав ЯНУКОВИЧ.

Глава держави заявив, що в аварійному стані знаходиться 90% очисних споруд, які скидають неочищену воду у Чорне море і річки.

“Нам треба зараз значно посилити відповідальність за порушення нормативів у системі охорони навколишнього середовища”, - наголосив президент, додавши, що відповідне доручення має бути записано у протоколі засідання міністру надзвичайних ситуацій Віктору БАЛОЗІ.

ЯНУКОВИЧ також висловився за доцільність суттєвої зміни кадрів санітарних лікарів, що працюють у населених пунктах на узбережжі Чорного моря.

“Там корупція, вони роками не застосовують ті правила і закони, які в Україні чинні”, - зазначив глава держави.