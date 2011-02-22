Екс-мер Алупки нашкодив на $5 млн?

Прокуратура оцінює в 40 млн. грн. завдану шкоду від незаконних операцій із землею, в яких обвинувачуються колишній мер Алупки, головний архітектор міста і землевпорядник, повідомила прес-служба генпрокуратури України.

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура наприкінці минулого тижня завершила досудове слідство і пред`явила чиновникам звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу: скоєння злочину організованою злочинною групою (ст. 28), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), перевищення влади або службових повноважень (ст. 365), посадова підробка (ст. 366).

Їм інкримінується незаконне відчуження земель дитячого протитуберкульозного санаторію імені Боброва площею 6,4 гектара, а також протиправне надання в користування земельних ділянок площею 6 і 1,5 га в міському парку і в стометровій зоні моря відповідно.

«Розмір шкоди становить майже 40 млн. грн.», - говориться в прес-релізі.

Нагадаємо, Київський райсуд Сімферополя в жовтні 2010 року видав санкцію на арешт тодішнього мера Алупки Андрія ХАРИТОНОВА, а також головного архітектора і землевпорядника міста, за підозрою в незаконній передачі у власність громадянам ділянок, що перебувають в користуванні санаторію імені Боброва.