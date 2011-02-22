Янукович у Росії - третій після Медведєва і Путіна

Компанія "Медіалогия" напередодні 23 лютого склала рейтинг найпопулярніших чоловіків у російських ЗМІ, лідером виявився президент Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Лента.ру.

Учасники рейтингу ранжовані за індексом інформаційного сприяння - комплексним показником, що враховує частоту згадки персони в ЗМІ, помітність і характер цих згадок, впливовість ЗМІ й інші чинники. Враховувалися більше 5300 ЗМІ, зокрема телебачення, радіо, друкована преса, інтернет-видання і блоги.

За індексом інформаційного сприяння Дмитро Медведєв більш ніж у півтора рази випередив найближчого переслідувача - прем`єра Володимира Путіна. Путін, у свою чергу, майже втричі випередив президента України Віктора Януковича, який зайняв третє місце.

Всього в рейтингу 50 позицій. Перша десятка така:

1. Дмитро Медведєв

2. Володимир Путін

3. Віктор Янукович

4. Барак Обама (президент США)

5. Сергій Собянін (мер Москви)

6. Олексій Кудрін (віце-прем`єр і міністр фінансів Росії)

7. Сергій Лавров (міністр закордонних справ Росії)

8. Микола Азаров (прем`єр-міністр України)

9. Борис Гризлов (спікер Держдуми)

10. Володимир Маркін (голова прес-служби Слідчого комітету Росії)

З іноземних лідерів до рейтингу потрапили також президент Франції Ніколя Саркозі (16 місце), президент Польщі Броніслав Коморовський (21), президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (29), президент Білорусі Олександр Лукашенко (33), президент Венесуели Уго Чавес (37), британський прем`єр Девід Кемерон (41), ізраїльський прем`єр Біньямін Нетаніягу (46) і президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад (47).