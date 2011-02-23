66-річна українка народила первістка
12:47, 23 лютого 2011Крым
0 0
Безпрецедентний випадок для країни
|Фото з архіву
На його думку, ця породілля є найстаршою в Україні.
«Це перший випадок в Україні та й Росії теж, коли жінка в такому віці народила первістка», - сказав лікар.
За його словами, дитина народилася доношеною і здоровою.
Дівчинка має вагу понад 3 кг 300 грамів і зріст 54 сантиметри.
Самопочуття матері і дитини є нормальним, але зважаючи на вік матері, вони з дитиною ще тривалий час перебуватимуть під наглядом лікарів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter