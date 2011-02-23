66-річна українка народила первістка

Жінка у Чернігові народила першу дитину у 66 років, повідомив головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь ГУСАК, передає УНІАН.

На його думку, ця породілля є найстаршою в Україні.

«Це перший випадок в Україні та й Росії теж, коли жінка в такому віці народила первістка», - сказав лікар.

За його словами, дитина народилася доношеною і здоровою.

Дівчинка має вагу понад 3 кг 300 грамів і зріст 54 сантиметри.

Самопочуття матері і дитини є нормальним, але зважаючи на вік матері, вони з дитиною ще тривалий час перебуватимуть під наглядом лікарів.