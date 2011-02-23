Оцінки з фізкультури відмінять?

Міністр освіти та науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє про можливість відміни оцінювання з предмету “фізична культура” у школі, передає УНІАН.

"Система оцінювання фізкультури буде відмінена. Це робиться для того, щоб врахувати активність дихання (учня). Чому раніше були трагедії? Тому що хтось намагається із секундоміром порівнювати, за скільки секунд дитина пробіжить 30 метрів, 60 метрів", - заявив він журналістам у середу.

На думку ТАБАЧНИКА, це не є завданням шкільного предмету “фізкультура”.

Він повідомив, що у Кабінеті міністрів розроблений державний стандарт початкової школи, де відводиться більше годин для фізкультури, й оцінювання проводиться, зокрема з урахуванням присутності дитини на повітрі, у русі, у ходьбі.

"Я взагалі проти того, щоб фізкультуру розглядати як чисто навчальне навантаження. Це скоріше відпочинок", - заявив міністр.

За словами ТАБАЧНИКА, новий стандарт передбачає, що дітям, які займаються у спортивних школах чи секціях у вільний від навчання час, буде зараховуватися це як заняття з фізкультури.