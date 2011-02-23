Моряки двох флотів поклали квіти до меморіалу захисникам Севастополя

У Севастополі керівництво міськдержадміністрації, командувачі Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації, ветерани з нагоди Дня захисника Вітчизни спільно поклали вінки і квіти до Меморіалу героїчним захисникам міста у 1941-1942 роках.

У церемонії, що супроводжувалася виконанням військовими оркестрами двох флотів державних гімнів України і Росії, взяли також участь керівники управлінь, відділів і служб ВМС України і ЧФ РФ.

Захід завершилися виконанням ритуалу спільного проходження урочистим маршем розрахунків почесної варти та військових музикантів українського і російського флотів.

У Будинку офіцерів ЧФ РФ відбулися урочисте зібрання і концерт.

У філії Національного військово-історичного музею - Військово-морському музеї України (Михайлівський равелін, колишня фортеця) відбудеться урочисте відкриття експозиційної зали, присвяченої ВМС України, та виставки «На варті держави».