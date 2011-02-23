ГПУ розповіла, чому зловили працівників карного розшуку Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно чотирьох працівників управління карного розшуку кримської міліції, які в 2010 році незаконно притягнули до кримінальної відповідальності громадян, попередньо підкинувши їм наркотики, а потім вимагавши хабарі за уникнення покарання, повідомила в середу прес-служба Генеральної прокуратури України

Кримські співробітники Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ у вівторок затримали 6 учасників організованої злочинної групи, 5 з яких є співробітниками міліції, повідомила прес-служба управління МВС в Криму.

"У ході проведених обшуків у помешканнях двох міліціонерів вилучено наркотичну речовину", - йдеться в прес-релізі ГПУ.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо працівників карного розшуку.

Справу порушено за статтею "зловживання владою або службовим становищем". Санкція частини 3 статті 364 КК - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

Розслідування триває.