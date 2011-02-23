Міжнародна турвиставка планує зібрати в Ялті 400 учасників

XX міжнародна виставка-ярмарок «Крим. Курорти. Туризм», в якій планують взяти участь 400 представників туристичного ринку Австрії, Німеччини, Росії, Туреччини, Чехії та України, відбудеться 2-4 березня в Ялті, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.

«Основними експонентами виставки є кримські здравниці, туристичні агентства України і Криму, а також підприємства, що надають товари й послуги, супутні забезпечення курортно-туристичного комплексу», - йдеться у прес-релізі.

У рамках виставки-ярмарку відбудуться семінари і презентації провідних туркомпаній.

Нагадаємо, Мінкурортів Криму прогнозує збільшення турпотоку у регіоні в курортному сезоні 2011 року на 15% - до 6,58 млн осіб порівняно з 2010 роком.