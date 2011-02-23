Дівчатка "обслуговували" кримського педофіла за $2,5

Співробітники кримінального розшуку затримали 47-річного жителя Сімферополя, який підозрюється у розбещенні двох дівчаток, 13 і 14 років, міліція порушила кримінальну справу, чоловік під час допиту визнав свою вину і розкаявся, повідомила в середу прес-служба кримського управління МВС.

Чоловік познайомився з дівчатками наприкінці 2010 року, запропонувавши їм за 20 гривень "здійснити розпусні дії".

Неповнолітні "робили маніпуляції з його статевими органами", при цьому одна дівчинка на вимогу чоловіка знімала усе на відеокамеру мобільного телефону.

Чоловіка затримали 20 лютого на території покинутої птицефабрики в селищі Мирне під Сімферополем, в його автомобілі знаходилися дівчатка.

У його будинку виявлено 216 дисків з порнографічними записами, які, говорить кримчанин, він знімав сам на свій мобільний телефон.

Підозрюваний перебуває у сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловік є батьком двох дітей.