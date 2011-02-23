Ялта віддала "Ластівчине гніздо" Криму

Депутати Ялтинської міської ради на сесії в середу дали згоду на передачу пам`ятника архітектури національного значення - замку «Ластівчине гніздо» - з комунальної власності територіальної громади Ялти до складу майна, що належить Автономній республіці Крим, повідомила прес-служба виконкому міськради.

За словами мера Ялти Олексія БОЯРЧУКА, ялтинський міський бюджет неспроможний покрити всі витрати з утримання й поточного ремонту «Ластівчиного гнізда». В 2002 році будівля замку була передана в оренду ТОВ «Ялта-Верона». «Щомісячно це підприємство перераховувало орендну плату в розмірі 11 тис. 700 грн. 9 років тому ця сума була нормальною, але на сьогоднішній день є вкрай низькою», - сказано в прес-релізі.

Замок розташований на скелі Ай-Тодор, яка схильна до обвальних процесів, для того, щоб провести обстеження цієї ділянки, а в подальшому - й роботи з її зміцнення, необхідні мільйони гривень.

«На жаль, ялтинський бюджет таких коштів не має в своєму розпорядженні, а вкрай низька орендна плата не дозволить зібрати необхідну суму. Немає таких коштів і в Гаспринської селищної ради, на території якої знаходиться «Ластівчине гніздо», - сказав БОЯРЧУК.

Він зазначив, що Рада міністрів Криму «неодноразово виявляла бажання виділити гроші на усунення цієї проблеми й облаштування всієї території палацу-замку». Єдина умова кримської влади - передати «Ластівчине гніздо» в управління Радміну. «Я не бачу причин, чому ми не можемо цього зробити. Цей унікальний пам`ятник залишиться на ПБК, а кошти на його утримання виділятиме бюджет Криму», - сказав БОЯРЧУК.

Віце-прем`єр Ради міністрів Криму - міністр економічного розвитку та торгівлі Катерина ЮРЧЕНКО минулого тижня доручила Міністерству культури автономії спільно з Республіканським комітетом із охорони культурної спадщини до 20 березня розробити концепцію розвитку замку «Ластівчине гніздо» - одного з символів регіону.

«Після того, як концепція буде затверджена, ми виступимо з пропозицією до Верховної ради Криму про передачу об`єкту в управління Ради міністрів автономії, оскільки місцеві органи самоврядування неефективно й недоцільно використовують цей пам`ятник культури», - сказала тоді ЮРЧЕНКО.