Екс-спікеру "шиють" третю справу

Адвокати колишнього голови Верховної ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА просять генеральну прокуратуру України перевірити законність порушення кримінальної справи проти їх підзахисного за підозрою в незаконному вилученні 4,8 тис. га землі військового радгоспу "Азовський", що він нібито здійснив будучи головою Ленінської районної державної адміністрації (2001-2005), повідомив один з адвокатів Віктор ОВЕЧКІН на прес-конференції в УНІАН.

Захист ГРИЦЕНКА наполягає на безпідставності звинувачень прокуратури на адресу екс-спікера Криму.

За словами ОВЕЧКІНА, прокуратура порушила проти ГРИЦЕНКА ще одну кримінальну справу.

У 2004 році ГРИЦЕНКО, будучи главою Ленінської райдержадміністрації, затвердив технічну документацію про передачу в користування земельної ділянки площею 7,92 гектара.

"Через шість років лісгосп раптом вирішив, що з цих 7,92 гектара 3,6 гектара знаходяться у землях лісового господарства, а не в землях рекреаційного призначення, як значиться за держактом. Вони звернулися до прокуратури, і там вирішили, що держакт неправильний. Але це прокуратура сама так вирішила. Сьогодні держакт не оскаржений, він дійсний, і сьогодні ці 3,6 гектара - це тільки бажання лісгоспу вважати ці землі своїми", - заявив адвокат.

ОВЕЧКІН підкреслив, що прокуратура, не скасувавши держакт, визнала, що ГРИЦЕНКО неправомірно видав розпорядження щодо цієї ділянки.

Прокуратура Криму 21 січня порушила проти ГРИЦЕНКА справу за статтею "перевищення влади або службових повноважень". Він підозрюється в причетності до незаконної передачі комерційним структурам землі військового радгоспу "Азовський", що заподіяло державі 23 млн. грн. збитку.

Міліція затримала ГРИЦЕНКА 24 січня в Сімферополі, через три дні суд прийняв рішення заарештувати його.

Прокуратура 28 січня порушила ще одну справу проти ГРИЦЕНКА за тією же статтею Кримінального кодексу за підозрою в передачі в оренду санаторію "Росія" в Ялті за заниженою орендною ставкою без винесення питання на розгляд кримського парламенту, що заподіяло державі 200 тис. грн. збитків.

Апеляційний суд Криму 10 лютого відхилив прохання адвоката ГРИЦЕНКА про зміну його підзахисному запобіжні заходи на непов`язану з утриманням під вартою.

ГРИЦЕНКО обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.

За матеріалами УНІАН, "Української правди", "Українських Новин".